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У РФ поскаржились на атаку дронів: ППО працювала у п'яти регіонах

Середа 01 січня 2025 22:18
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У РФ поскаржились на атаку дронів: ППО працювала у п'яти регіонах Ілюстративне фото: у РФ поскаржились на атаку дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські військові поскаржились на чергову атаку невідомих безпілотників ввечері середи, 1 січня. Російська ППО працювала у п'яти регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Як заявили у ворожому відомстві, сьогодні ввечері Росію нібито атакували безпілотники. У період з 20:00 до 22:00 за московським часом російська ППО нібито знищила 14 українських безпілотних літальних апаратів.

Два дрони над територією Бєлгородської області, чотири над територією Воронезької області, п'ять над територією Ростовської області, два над територією Тульської і один над територією Орловської області.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, у аеропорту російського міста Саранськ ввечері середи, 1 січня, оголосили режим "килим". Причиною була нібито загроза дронів.

Також у місті Ярцево Смоленської області у ніч проти 31 грудня відбулася повітряна атака із застосуванням безпілотників.

А днями росіяни також скаржились на атаку безпілотників. У ніч на вівторок, 31 грудня російська ППО нібито збила 68 безпілотників.

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Міністерство оборони РФ
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