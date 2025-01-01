В российском Саранске закрыли аэропорт из-за угрозы дронов, - росСМИ

В аэропорту российского города Саранск вечером среды, 1 января, объявили режим "ковер". Причиной является якобы угроза дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщают российские СМИ, временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Саранска (Мордовия). Россияне утверждают, что причиной закрытия аэропорта является якобы украинский дрон, который заметили в небе. Добавим, что план "Ковер" объявляют в случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано нарушение воздушного пространства. Фактически, это означает режим закрытого неба.