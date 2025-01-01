В российском Саранске закрыли аэропорт из-за угрозы дронов, - росСМИ
В аэропорту российского города Саранск вечером среды, 1 января, объявили режим "ковер". Причиной является якобы угроза дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Как сообщают российские СМИ, временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Саранска (Мордовия).
Россияне утверждают, что причиной закрытия аэропорта является якобы украинский дрон, который заметили в небе.
Добавим, что план "Ковер" объявляют в случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано нарушение воздушного пространства. Фактически, это означает режим закрытого неба.
Напомним, 26 декабря в ряде российских аэропортов вводили ограничения. В основном закрыли московские аэропорты.
Российские СМИ писали о воздушной угрозе. Также в сети отмечали, что в аэропортах якобы ввели план "ковер" из-за угрозы дронов.
А вечером 11 декабря в аэропорту Сочи вводили план "ковер". Причиной таких мер была атака беспилотников на Краснодарский край.
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