В Смоленской области дроны атаковали нефтебазу, вспыхнул пожар

В городе Ярцево Смоленской области (РФ) в ночь на 31 декабря произошла воздушная атака с применением беспилотников. В результате этого была поражена местная нефтебаза, и на объекте произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Ярцевского района Смоленской области Романа Захарова.

По словам российского чиновника, объект топливно-энергетического комплекса атаковали "украинские БПЛА".

"В результате атаки противника произошли возгорания. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя", - написал глава Ярцевского района.

Также Захаров рассказал, что расследованием "этой ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы".

Кроме того, руководитель района призвал местных жителей не снимать и не выкладывать в сети кадры об атаке беспилотников, работе ПВО и тому подобное.

Между тем в интернете уже появились видео и фото о дроновом ударе в районе н.п. Ярцево, и о горящей нефтебазе.

Добавим, что российские медиа также писали о воздушной атаке в Орле этой ночью. Однако местные власти пока не комментировали данную информацию.

Обновлено: заявление смоленского губернатора о дроновой атаке

Губернатор Смоленской области Василий Анохин позже обнародовал в своем Telegram заявление, в котором утверждает, что пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков сбитого беспилотника.

"Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО Министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА. По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов", - рассказал российский чиновник.

Он также заявил, что идет "локализация последствий", и что "угрозы жилым объектам нет".