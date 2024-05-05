ua en ru
Вс, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько военных сосредоточила РФ в районе Часового Яра: ответ ОК "Хортица"

Донбасс, Воскресенье 05 мая 2024 11:15
UA EN RU
Сколько военных сосредоточила РФ в районе Часового Яра: ответ ОК "Хортица" Фото: в ВСУ назвали численность российской группировки войск в районе Часового Яра (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На направлении Часового Яра Россия сосредоточила до 25 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОК "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

Он напомнил, что по данным ГУР, враг пытается подводить новые воинские части, их доукомплектовывать и на разных направлениях это происходит по-разному.

"К примеру, на одном из направлений он оттянул свои подразделения на другое направление. То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава", - констатировал спикер.

В частности, по его данным, на Часовояровском направлении враг сосредоточил группировку около 20-25 тысяч военнослужащих.

Ситуация в районе Часового Яра

Недавно российские войска заявили про цель захватить Часов Яр до 9 мая. В свою очередь, в ВСУ уверены, что этого сделать до указанной даты у оккупантов не получится. При этом в ГУР не исключают, что потеря Часового Яра - это вопрос времени, но на данный момент ВСУ делают все возможное, чтобы подобного не допустить.

Как ранее писало РБК-Украина, россияне пытаются завоевать высоты, на которых стоит Часов Яр и его окрестности, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать оттуда Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.

В то же время буквально сегодня в ВСУ заявили, что без контроля над Часовым Яром, россияне вряд ли смогут продвинуться дальше, на Краматорское и Константиновское направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят
Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках