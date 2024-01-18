РФ разгоняет фейк о мобилизации женщин и подростков в Украине. В СНБО объяснили план Кремля

"Пропаганда РФ продолжает системную работу по срыву мобилизации в Украине, распространяя дезинформацию по этой теме", - говорится в публикации.

Так, утверждение во вражеских СМИ и Telegram-каналах якобы о "кулуарной подготовке" к мобилизации женщин и подростков является очередной выдумкой пропагандистов Кремля.

В СНБО объяснили, что целью подобных вбросов является попытка "запугать наше общество и сорвать проведение мобилизации".

"На самом деле мобилизация в Украине происходит с 27 лет. В Верховной Раде продолжается обсуждение возможности уменьшения возраста мобилизации до 25 лет. Но такое решение еще не принято. Никакой мобилизации женщин в Украине не будет. Об этом четко заявил президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

В Центре также призвали граждан доверять только верифицированным источникам информации.

Пропагандисты "мобилизуют" женщин в Украине

Напомним, российская пропаганда далеко не впервые активно распространяет нарративы о том, что в ближайшее время в Украине начнут мобилизовывать женщин. Однако это неправдивая информация.

Обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет - это не призыв. Служба в ВСУ для женщин - только добровольная.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

Снижение возраста мобилизации

Напомним также, еще 30 мая 2023 года Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. За это время проголосовали 304 депутата.

Законопроект инициировал Министерство обороны Украины совместно с Вооруженными силами Украины. При этом президент Владимир Зеленский не подписывает этот закон. Таким образом, он все еще не вступил в силу.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что президент Зеленский все еще не утвердил снижение предельного возраста призыва на военную службу до 25 лет, поскольку это чувствительный вопрос.