РФ спробує вплинути на результат виборів президента України, - РНБО

Росія також намагатиметься вплинути на результати виборів Ради

Росія намагатиметься впливати на результати виборів в Україні. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами секретаря, один із пріоритетів Росії наразі - дестабілізація ситуації в Україні.

"Сьогодні у них один із пріоритетів - це внутрішня дестабілізація ситуації. Безумовно, будуть намагатись впливати на результати президентських та парламентських виборів", - зазначив Турчинов.

Крім того, у РНБО не виключають й агресивні дії проти України.

"Але ми не виключаємо і агресивні дії проти нашої країни, коли вони побачать, що інші форми не дають результатів", - повідомив Турчинов.

Нагадаємо, глава міністерства закордонних справ Павло Клімкін закликав створити спеціальну комісію для розслідування російського впливу на Європу. "Нарешті Європа починає дискусію про російський вплив. Але ситуація тут набагато складніше, ніж в США. Потрібні термінові й амбіційні рішення на загальноєвропейському і національному рівнях", - підкреслив Клімкін.

Як писало РБК-Україна раніше, президент США Дональд Трамп стурбований тим, що РФ може спробувати вплинути на майбутні вибори в США на користь Демократичної партії. "На підставі того факту, що жоден інший президент не був по відношенню до Росії жорсткіше мене, вони будуть сприяти демократам", - вважає американський лідер.