Климкин призвал создать спецкомиссию для расследования влияния РФ на Европу

Нужны срочные и амбициозные решения на общеевропейском и национальном уровнях, заявил Климкин

Глава министерства иностранных дел Павел Климкин призвал создать специальную комиссию для расследования российского влияния на Европу. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в Европе следует создать специальную комиссию для расследования российского вмешательства.

"Наконец Европа начинает дискуссию о российском влиянии. Но ситуация здесь намного сложнее, чем в США. Нужны срочные и амбициозные решения на общеевропейском и национальном уровнях. И, конечно, специальная комиссия для расследования", - заявил Климкин.

Таким образом, Климкин отреагировал на слова главы либералов в Европейском парламенте Ги Верхофстадта и новость о том, что глава компании Facebook Марк Цукерберг рассказал о доказательствах вмешательства России в выборы США.

"Европе нужен собственный Мюллер, (Роберт Мюллер специальный прокурор США, - ред.) чтобы расследовать масштабы российских кампаний дезинформации и других нападений на наши демократии. В сентябре я подтолкнул Европарламент к таким мерам по очистке наших интернет-и социальных сетей. Пришло время отбиваться!", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг опроверг заявление президента США Дональда Трампа в Хельсинки (Финляндия) об отсутствии доказательств того, что русские использовали социальные сети для вмешательства в президентские выборы США в 2016 году. Позже Трамп, заявил, что доверяет учреждениям США, а на конференции в Хельсинки он оговорился. Таким образом, Трамп согласился с выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.