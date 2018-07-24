Трамп опасается вмешательства России в следующие выборы

Трамп обеспокоен тем, что РФ может повлиять на предстоящие выборы в США в пользу Демократической партии

Президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие выборы в США в пользу Демократической партии. Об этом он написал во вторник на своей странице в Twitter.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет ожесточенно бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. На основании того факта, что ни один другой президент не был по отношению к России жестче меня, они будут способствовать демократам. Они определенно не хотят Трампа" - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство юстиции США 13 июля обвинило 12 сотрудников российской разведки в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

Обвинения сотрудникам разведки предъявили по результатам расследования, которое проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в выборы в США в 2016 году.

Позже Трамп заявил, что соглашается с выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года