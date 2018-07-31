РФ попытается повлиять на исход выборов президента Украины, - СНБО

Россия также пытается повлиять на результаты выборов Рады

Россия будет пытаться влиять на результаты выборов в Украине. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам секретаря, один из приоритетов России сейчас - дестабилизация ситуации в Украине.

"Сегодня у них один из приоритетов - это внутренняя дестабилизация ситуации. Безусловно, будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов", - отметил Турчинов.

Кроме того, в СНБО не исключают и агрессивные действия против Украины.

"Но мы не исключаем и агрессивные действия против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов", - сообщил Турчинов.

Напомним, глава министерства иностранных дел Павел Климкин призвал создать специальную комиссию для расследования российского влияния на Европу. "Наконец Европа начинает дискуссию о российском влиянии. Но ситуация здесь намного сложнее, чем в США. Нужны срочные и амбициозные решения на общеевропейском и национальном уровнях", - подчеркнул Климкин.

Как писало РБК-Украина ранее, президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что РФ может попытаться повлиять на будущие выборы в США в пользу Демократической партии. "На основании того факта, что ни один другой президент не был по отношению к России жестче меня, они будут способствовать демократам", - считает американский лидер.