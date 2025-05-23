В Курской области атаковано ракетами скопление техники россиян, - СМИ

В Курской области прогремели мощные взрывы. Нанесен ракетный удар по скоплению военной технике российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пепел Курск".

Отмечается, что серия взрывов прогремела в городе Льгов. Российские СМИ сообщают о якобы ударе ВСУ по накоплению военной техники в районе АЗС "Роснефть" на выезде из города.

"По скоплениям техники и личного состава было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут", - говорится в сообщении.

Пока что точное количество ликвидированных и пострадавших оккупантов не известно. Место атаки оцеплено военными и оперативными службами.

Командование ВСУ удары не комментировало.

"Пепел Курск" также обнародовал видео последствий обстрела.