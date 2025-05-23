В Курской области атаковано ракетами скопление техники россиян, - СМИ
В Курской области прогремели мощные взрывы. Нанесен ракетный удар по скоплению военной технике российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пепел Курск".
Отмечается, что серия взрывов прогремела в городе Льгов. Российские СМИ сообщают о якобы ударе ВСУ по накоплению военной техники в районе АЗС "Роснефть" на выезде из города.
"По скоплениям техники и личного состава было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут", - говорится в сообщении.
Пока что точное количество ликвидированных и пострадавших оккупантов не известно. Место атаки оцеплено военными и оперативными службами.
Командование ВСУ удары не комментировало.
"Пепел Курск" также обнародовал видео последствий обстрела.
Атака дронов по России
На протяжении двух суток 21 по 22 мая, Россию массированно атаковали ударные беспилотники. В ряде регионов раздавались взрывы и работали силы противовоздушной обороны.
В частности, дроны ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса РФ.
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