РФ планирует изготовить 2000 реактивных "Гераней" в сентябре - источники
Россия наращивает производство дронов "Герань" и "Гербер", чтобы поддерживать почти ежедневные удары по Украине.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
Сколько дронов планирует выпустить РФ
Собеседники в военных кругах считают, что нынешняя схема атак России не является кратким экспериментом. То, что она рассчитана надолго, указывают и российские производственные планы.
По информации РБК-Украина, группировке, непосредственно наносящей удары по Украине, ежедневно выделяют около 160 ударных дронов - как реактивных, так и бензиновых "шахедов".
Кроме того, по данным источников, в сентябре Москва планирует изготовить:
- 2700 единиц "Герань-2";
- 1200 единиц "Герань-4";
- 800 единиц "Герань-5";
- 5000 единиц "Гербер".
Реактивными из них именно "Герань-4" и "Герань-5" - то есть теми, которые сложнее всего перехватывать.
Нынешние нынешние производственные возможности позволяют России поддерживать почти ежедневные налеты дронов в том режиме, который Украина наблюдает в течение последней недели.
Одним из главных ограничений для такого наращивания есть компоненты, в частности двигатели. Еще в августе ГУР сообщало, что Россия прекратила производство "Герани-3".
Собеседники издания связывают это с тем, что Москва хочет перераспределить комплектующие для выпуска более эффективных, по ее оценке, "Герань-4" и "Герань-5".
По данным портала ГУР War&Sanctions, в реактивных "Геранях" Россия использует турбореактивные двигатели китайского производителя Telefly.
Однако, по информации РБК-Украина, из КНР поступило лишь 3 тысячи таких двигателей – шестая часть от нужды Москвы. Поэтому Кремль ищет способы наладить их производство своими силами.
Напомним, Россия все активнее переходит на реактивные дроны , компенсируя тем самым падение эффективности классических "шахедов". Их главное преимущество – более высокая скорость, из-за чего такие цели сложнее перехватывать.
Впрочем, сделать реактивные дроны столь же массовыми мешает производство двигателей, которое в значительной степени зависит от китайских компаний.
Еще в августе ГУР сообщало, что Россия неожиданно прекратила выпуск "Герани-3" . В этой дроне использовался китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, а в общей сложности аппарат содержал 45 иностранных компонентов.