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РФ планирует изготовить 2000 реактивных "Гераней" в сентябре - источники

15:36 04.09.2026 Пт
2 мин
Главным препятствием для России остаются двигатели, которых критически не хватает
aimg Валерия Абабина aimg Ульяна Безпалько
РФ планирует изготовить 2000 реактивных "Гераней" в сентябре - источники Фото: РФ планирует наращивать реактивные дроны в сентябре (росСМИ)
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Россия наращивает производство дронов "Герань" и "Гербер", чтобы поддерживать почти ежедневные удары по Украине.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Сколько дронов планирует выпустить РФ

Собеседники в военных кругах считают, что нынешняя схема атак России не является кратким экспериментом. То, что она рассчитана надолго, указывают и российские производственные планы.

По информации РБК-Украина, группировке, непосредственно наносящей удары по Украине, ежедневно выделяют около 160 ударных дронов - как реактивных, так и бензиновых "шахедов".

Кроме того, по данным источников, в сентябре Москва планирует изготовить:

  • 2700 единиц "Герань-2";
  • 1200 единиц "Герань-4";
  • 800 единиц "Герань-5";
  • 5000 единиц "Гербер".

Реактивными из них именно "Герань-4" и "Герань-5" - то есть теми, которые сложнее всего перехватывать.

Нынешние нынешние производственные возможности позволяют России поддерживать почти ежедневные налеты дронов в том режиме, который Украина наблюдает в течение последней недели.

Одним из главных ограничений для такого наращивания есть компоненты, в частности двигатели. Еще в августе ГУР сообщало, что Россия прекратила производство "Герани-3".

Собеседники издания связывают это с тем, что Москва хочет перераспределить комплектующие для выпуска более эффективных, по ее оценке, "Герань-4" и "Герань-5".

По данным портала ГУР War&Sanctions, в реактивных "Геранях" Россия использует турбореактивные двигатели китайского производителя Telefly.

Однако, по информации РБК-Украина, из КНР поступило лишь 3 тысячи таких двигателей – шестая часть от нужды Москвы. Поэтому Кремль ищет способы наладить их производство своими силами.

Напомним, Россия все активнее переходит на реактивные дроны , компенсируя тем самым падение эффективности классических "шахедов". Их главное преимущество – более высокая скорость, из-за чего такие цели сложнее перехватывать.

Впрочем, сделать реактивные дроны столь же массовыми мешает производство двигателей, которое в значительной степени зависит от китайских компаний.

Еще в августе ГУР сообщало, что Россия неожиданно прекратила выпуск "Герани-3" . В этой дроне использовался китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, а в общей сложности аппарат содержал 45 иностранных компонентов.

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