РФ планує виготовити 2000 реактивних "Гераней" у вересні, – джерела
Росія нарощує виробництво дронів "Герань" та "Гербер", щоб підтримувати майже щоденні удари по Україні.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Скільки дронів планує випустити РФ
Співрозмовники у військових колах вважають, що нинішня схема атак Росії не є коротким експериментом. На те, що вона розрахована надовго, вказують і російські виробничі плани.
За інформацією РБК-Україна, угрупованню, яке безпосередньо завдає ударів по Україні, щодня виділяють близько 160 ударних дронів - як реактивних, так і бензинових "шахедів".
Крім того, за даними джерел, у вересні Москва планує виготовити:
- 2700 одиниць "Герань-2";
- 1200 одиниць "Герань-4";
- 800 одиниць "Герань-5";
- 5000 одиниць "Гербер".
Реактивними з них є саме "Герань-4" та "Герань-5" - тобто тими, які найскладніше перехоплювати.
Нинішні нинішні виробничі можливості дозволяють Росії підтримувати майже щоденні дронові нальоти в тому режимі, який Україна спостерігає протягом останнього тижня.
Одним із головних обмежень для такого нарощування є компоненти, зокрема двигуни. Ще у серпні ГУР повідомляло, що Росія припинила виробництво "Герані-3".
Співрозмовники видання пов'язують це з тим, що Москва хоче перерозподілити комплектуючі для випуску ефективніших, за її оцінкою, "Герань-4" та "Герань-5".
За даними порталу ГУР War&Sanctions, у реактивних "Геранях" Росія використовує турбореактивні двигуни китайського виробника Telefly.
Проте, за інформацією РБК-Україна, з КНР надійшло лише 3 тисячі таких двигунів - шоста частина від потреби Москви. Тож Кремль шукає способи налагодити їхнє виробництво самотужки.
Нагадаємо, Росія дедалі активніше переходить на реактивні дрони, компенсуючи цим падіння ефективності класичних "шахедів". Їхня головна перевага - вища швидкість, через що такі цілі складніше перехоплювати.
Втім, зробити реактивні дрони настільки ж масовими заважає виробництво двигунів, яке значною мірою залежить від китайських компаній.
Ще у серпні ГУР повідомляло, що Росія несподівано припинила випуск "Герані-3". У цьому дроні використовувався китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, а загалом апарат містив 45 іноземних компонентів