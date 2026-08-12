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Россия внезапно свернула производство одного из дронов "Герань": в ГУР объяснили почему

07:39 12.08.2026 Ср
2 мин
Этот дрон разгонялся до 370 км/ч, но оказался только промежуточным этапом.
aimg Екатерина Коваль
Россия внезапно свернула производство одного из дронов "Герань": в ГУР объяснили почему Фото: обломки уничтоженного дрона "Герань" (Getty Images)
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Россия прекратила производство реактивных дронов-камикадзе "Герань-3", сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Аппарат развивал скорость до 370 км/ч и улетал на расстояние до 1000 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный", которому информацию предоставили в ГУР МО.

Чем "Герань-3" отличалась от предшественницы

"Герань-3" - это фактически тот же планер и элементная база, что и у "Герань-2", но вместо привычного поршневого двигателя россияне установили реактивный Telefly JT80.

Конструкцию планера изменили минимально, но новая силовая установка позволила разогнать дрон до 300-370 км/ч и увеличить дальность полета до 1000 км.

Начинка и иностранные детали

На борту дрона установили инерционную навигационную систему SADRA, блок измерения давления, блок распределения мощности и ряд других модулей. От помех и глушения аппарат защищает спутниковая система "Комета-М12" с адаптивной антенной решеткой на 12 элементов.

В ГУР также подсчитали, что в конструкции дрона имеется 45 иностранных компонентов - больше всего американских (22), а также китайские, швейцарские, немецкие, британские и японский.

Что будет вместо нее

По словам разведчиков, "Герань-3" стала лишь переходной моделью к следующей версии - "Герань-4", планер которой уже специально разработали под новый реактивный двигатель Telefly LX-WP-160. У нового дрона возросла взлетная масса – с 350 до 450 кг, а благодаря более мощному двигателю увеличились и скорость, и дальность полета.

В начале августа стало известно, что россиянесделали "Шахеды" еще более опасными, оснастив реактивный дрон "Герань-4 Сикер" новой системой наведения и оптико-электронным модулем для более точного поражения целей даже при потере связи.

В ответ ВСУ представили собственную разработку - систему автоматизированного перехвата скоростных дронов ZIRKA, созданную специально для борьбы с реактивными "Гераниями".

Кроме того, оккупанты применяли против Украины боеприпасы с обедненным ураном, оснастив ими ударные дроны "Герань-2" - опасные элементы обнаружили во время обстрелов Черниговской области.

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