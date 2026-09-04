Дрон летел в кабинет Поклада. РФ ударила по зданию СБУ в центре Киева, - Зеленский

Российские оккупанты сегодня, 4 сентября, ударили по зданию СБУ в Киеве. Вражеский дрон летел прямо в кабинет главы СБУ Александра Поклада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора", - отметил глава государства.

Президент сообщил, что все экстренные службы находятся на месте, пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

"Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Дал задачу Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 4 сентября российские оккупанты ударили беспилотниками по Киевской области. В результате обстрела были повреждены склады в Броварском районе.

Отметим, сегодня в Броварах Киевской области после вражеской атаки вспыхнул пожар на территории промышленного предприятия. Из-за возгорания город накрыл дым, в связи с чем местные власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности.