РФ после массированной атаки снова запустила ударные дроны: где есть угроза обстрела

Воскресенье 07 сентября 2025 12:20
РФ после массированной атаки снова запустила ударные дроны: где есть угроза обстрела Фото: РФ после массированной атаки снова запустила ударные дроны (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска запустили по территории Украины ударные беспилотники лишь через несколько часов после завершения очередной массированной атаки с применением дронов и ракет различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Несколько групп вражеских БпЛА с Сумщины на Черниговщину. Также вражеский БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской район)", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Также военные предупредили об активности вражеского разведывательного дрона из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Сообщается, что привлечены средства для его сбивания.

Обстрел Украины в ночь на 7 сентября

Напомним, что в ночь на 7 сентября войска РФ выпустили по Украине рекордные 810 дронов, а также 13 ракет, в том числе и баллистические. ПВО обезвредила 747 беспилотников и четыре ракеты.

Россияне атаковали Киев, Запорожье, Днепр, Кременчуг и Кривой Рог. В Киеве погибла женщина и двухмесячный мальчик. Также впервые с начала полномасштабной войны было атаковано здание Кабмина.

В столице после вражеского удара известно о 20 раненых и двух погибших, частично перекрыто движение и введены ограничения в маршрутах общественного транспорта.

В свою очередь, в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци".

Также армия РФ атаковала палаточный лагерь с людьми в Сумской области. В результате удара погибла женщина, есть пострадавшие.

Больше о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

