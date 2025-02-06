РФ подрывает диверсантов после минирования ТЦК: СБУ призывает сообщать о вербовке

Российские спецслужбы стали чаще вербовать граждан Украины для противоправных действий. Однако они изменили тактику и подрывают исполнителей, которые минируют ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Спецслужбы РФ начали использовать новую тактику. Они подрывают исполнителей, которые минируют ТЦК. Используют их "втемную", а затем избавляются как от лишних свидетелей", - сказано в сообщении.
В СБУ обратились с просьбой к украинцам сообщать о попытках вербовки в чатбот "Спали "ФСБешника".
"Если тебе или знакомым предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знай - тебя хотят убить", - пишут в СБУ.
Чтобы избежать смерти:
СБУ гарантирует полную конфиденциальность, а каждое сообщение будет тщательно обработано.
В Украине в последнее время распространяется ряд терактов, связанная с сотрудниками ТЦК, или местами их расположения.
Ранее мы писали о том, теракт был совершен в здании Ровенского областного ТЦК вследствие которого погиб человек. Накануне на заправке в Пирятине Полтавской области напали и убили военного ТЦК. А уже на следующий день произошел взрыв возле ТЦК в Павлограде Днепропетровской области.
Вчера стало известно о взрыве в городе Каменец-Подольский в помещении ТЦК.
По словам начальника Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, операции со взрывами в украинских ТЦК курируют спецслужбы России.
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