РФ подрывает диверсантов после минирования ТЦК: СБУ призывает сообщать о вербовке

"Спецслужбы РФ начали использовать новую тактику. Они подрывают исполнителей, которые минируют ТЦК. Используют их "втемную", а затем избавляются как от лишних свидетелей", - сказано в сообщении.

В СБУ обратились с просьбой к украинцам сообщать о попытках вербовки в чатбот "Спали "ФСБешника".

"Если тебе или знакомым предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знай - тебя хотят убить", - пишут в СБУ.

Чтобы избежать смерти:

открой чатбот t.me/spaly_fsb_bot

t.me/spaly_fsb_bot напиши, какое именно преступление тебе предлагали совершить

добавь контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить российскую агентуру.

СБУ гарантирует полную конфиденциальность, а каждое сообщение будет тщательно обработано.

Взрывы в ТЦК

В Украине в последнее время распространяется ряд терактов, связанная с сотрудниками ТЦК, или местами их расположения.

Ранее мы писали о том, теракт был совершен в здании Ровенского областного ТЦК вследствие которого погиб человек. Накануне на заправке в Пирятине Полтавской области напали и убили военного ТЦК. А уже на следующий день произошел взрыв возле ТЦК в Павлограде Днепропетровской области.

Вчера стало известно о взрыве в городе Каменец-Подольский в помещении ТЦК.