UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

РФ підриває диверсантів після мінування ТЦК: СБУ закликає повідомляти про вербування

Ілюстративне фото: РФ підриває диверсантів після мінування ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські спецслужби почали частіше вербувати громадян України для протиправних дій. Однак вони змінили тактику і підривають виконавців, які мінують ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків", - сказано у повідомленні.

В СБУ звернулись з проханням до українців повідомляти про спроби вербування у чатбот "Спали" ФСБешника".

"Якщо тобі або знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знай - тебе хочуть вбити", - пишуть в СБУ.

Щоб уникнути смерті:

  • відкрий чатбот  t.me/spaly_fsb_bot
  • напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити
  • додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру.

СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.

Вибухи у ТЦК

В Україні останнім часом шириться низка терактів, пов'язана зі співробітниками ТЦК, або місцями їх розташування. 

Раніше ми писали про те, теракт було здійснено в будівлі Рівненського обласного ТЦК внаслідок якого загинула людина. Напередодні на заправці у Пирятині Полтавської області напали та вбили військового ТЦК. А вже наступного дня стався вибух біля ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області.

Вчора стало відомо про вибух у місті Кам'янець-Подільський у приміщенні ТЦК.

За словами начальника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, операції з вибухами в українських ТЦК курують спецслужби Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніФСБСлужба безпеки УкраїниТЦК