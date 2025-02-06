РФ підриває диверсантів після мінування ТЦК: СБУ закликає повідомляти про вербування

Російські спецслужби почали частіше вербувати громадян України для протиправних дій. Однак вони змінили тактику і підривають виконавців, які мінують ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
"Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків", - сказано у повідомленні.
В СБУ звернулись з проханням до українців повідомляти про спроби вербування у чатбот "Спали" ФСБешника".
"Якщо тобі або знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знай - тебе хочуть вбити", - пишуть в СБУ.
Щоб уникнути смерті:
СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.
В Україні останнім часом шириться низка терактів, пов'язана зі співробітниками ТЦК, або місцями їх розташування.
Раніше ми писали про те, теракт було здійснено в будівлі Рівненського обласного ТЦК внаслідок якого загинула людина. Напередодні на заправці у Пирятині Полтавської області напали та вбили військового ТЦК. А вже наступного дня стався вибух біля ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області.
Вчора стало відомо про вибух у місті Кам'янець-Подільський у приміщенні ТЦК.
За словами начальника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, операції з вибухами в українських ТЦК курують спецслужби Росії.
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