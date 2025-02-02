Сестры Киченок повторили судьбу Ястремской: несчастливые финалы в Линце

Людмила и Надежда Киченок, которые впервые после Олимпиады-2024 играют вместе в паре, сразу пробились в финал турнира WTA 500 в австрийском Линце, где боролись за главный трофей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 500 Линц, парный разряд, финал

Людмила Киченок/Надежда Киченок - Тимеа Бабош/Луиза Стефани - 6:3, 5:7, 4:10

Финал парного разряда начался сразу после решающего матча одиночного турнира, где обидное поражение потерпела Даяна Ястремская. Соперницами сестер Киченок стал венгерско-бразильский дуэт Бабош/Стефани.

Первую партию уверенно взяли украинки. Они сразу повели в счете - 3:0. Сетбол имели уже в восьмом гейме при счете - 5:1 на своей подаче. Однако отдали этот гейм, как и следующий. Довести дело до победного завершения удалось на следующей своей подаче - 6:3.

Во втором сете картина уже была прямо противоположная. Теперь уже соперницы оторвались - 3:0. А сестры постоянно находились в роли догоняющих. Им удалось сравнять результат - 5:5. Но затем украинки проиграли два гейма подряд, последний - на своей подаче.

А в третьем гейме уже посыпалось совсем. Венгерка с бразильянкой прошлись в нем экспрессом - 10:4. Таким образом украинские теннисистки проиграли в Линце два финала в течение одного дня.