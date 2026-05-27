Россия готовится продать почти 24% акций авиакомпании "Аэрофлот". Эта сделка обернется заоблачными убытками для российского бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы внешней разведки Украины.

Федеральное агентство по управлению госимуществом РФ начало подготовку к продаже 23,76% акций авиаперевозчика и уже объявило отбор организатора сделки. Будущий посредник должен оценить рыночную стоимость пакета и предложить механизм его реализации.

Ожидается, что после завершения сделки государство сохранит контроль над компанией. Однако его доля существенно сократится - с 73,8% до около 50%.

Финансовые потери для РФ

Соглашение демонстрирует финансовые проблемы российской экономики, ведь пакет акций вынуждены реализовать с существенными потерями.

В 2020 году Министерство финансов РФ приобрело эти бумаги за средства Фонда национального благосостояния по 0,84 доллара за акцию. Сейчас же их рыночная стоимость упала до около 0,66 доллара. При таких условиях продажа более 944 млн акций обернется для России убытками в размере около 170 млн долларов.

Из-за жестких международных санкций гражданская авиация РФ оказалась в кризисе. Авиакомпании сталкиваются с дефицитом запасных частей, быстрым старением парка самолетов и ростом расходов на техническое обслуживание.

Такие условия существенно снижают привлекательность актива. По оценкам экспертов, основными претендентами на акции "Аэрофлота" могут стать внутренние госбанки РФ, приближенные к власти бизнес-группы или единичные инвесторы из Азии и Ближнего Востока.

Это свидетельствует о крайне ограниченных возможностях Москвы по привлечению международного капитала.