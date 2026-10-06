ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Как в областях Украины завтра будут выключать свет: появились графики

20:41 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Как в областях Украины завтра будут выключать свет: появились графики Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ряде областей Украины в среду, 7 октября, снова введены графики отключения электроэнергии.

РБК-Украина рассказывает, где и как завтра в Украине будут выключать свет.

В Украине снова будут действовать графики по свету

Ранее "Укрэнерго" сообщило, что из-за российских обстрелов вводятся графики почасовых отключений на 7 октября. Они будут действовать как для промышленности и бизнеса, так и для всех категорий потребителей (от 0,5 до 1,5 очереди).

Графики в Киеве

По команде "Укрэнерго" завтра в столице также будут применяться отключения.

Графики можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Также их можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Киевщина

ДТЭК предоставил графики почасового отключения электроэнергии и для Киевской области.

Как в областях Украины завтра будут выключать свет: появились графики
Графики отключения электроэнергии в Киевской области (t.me/dtek_ru)

Сумщина

Завтра в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, наданными командой НЭК "Укрэнерго".

Как в областях Украины завтра будут выключать свет: появились графики
Графики отключения электроэнергии в Сумской области (t.me/SumyEnergo)

Посмотреть актуальные ГПО можно также:

В течение суток графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.

Черкасская область

По распоряжению НЭК "Укрнэнерго" в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00
  • 1.2 01:00 - 03:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00
  • 2.1 03:00 - 05:00, 15:00 - 17:00
  • 2.2 05:00 - 07:00, 17:00 - 19:00
  • 3.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00
  • 3.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00
  • 4.1 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00
  • 4.2 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00
  • 5.1 00:00 - 01:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
  • 5.2 11:00 - 13:00, 21:00 - 23:00
  • 6.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
  • 6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 22:00

Полтавская область

В связи с возникновением дефицита мощности в энергосистеме Украины в результате обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры в Полтавской области будут применены графики.

Они будут действовать с 00:00 до 23:59 07 октября 2026 года в объеме 5 очередей, кроме небытовых потребителей.

Актуальные графики можно посмотреть здесь.

Ранее РБК-Украина писало, что в части регионов Украины завтра, 7 октября, будут действовать графики отключения электроэнергии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Графики отключения света Полтаваоблэнерго
Новости
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья