Зеленский: Разведка получила информацию о подготовке РФ к массированному удару

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Получили сегодня обновленную информацию от разведки по подготовке россиян к массированному удару. Готовим противодействие", - отметил глава государства.

Президент добавил, что были определены сроки выполнения значительной части задач, первоочередные уже реализуются.

Напомним, бывший руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил сегодня, что страна-агрессор явно готовится к новому обстрелу Украины. По его мнению, Кремль продолжает делать ставку на удары по критической инфраструктуре.

Коваленко напомнил, что нынешняя тактика российского руководства перекликается с предыдущими планами РФ по Украине. В частности, Коваленко сравнил ее с верой диктатора в то, что российские войска смогут захватить Киев за три дня.