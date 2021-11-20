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Запуск українського супутника перенесли: коли "Січ" полетить на орбіту

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Київ, Субота 20 листопада 2021 18:43
Запуск українського супутника перенесли: коли "Січ" полетить на орбіту Фото: запуск українського супутника "Січ-2-30" перенесли (space.com.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Український супутник "Січ-2-30" полетить на навколоземну орбіту в січні 2022 року. Рішення перенести запуск прийняла компанія Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля "Радіо Свобода".

"Супутник ("Січ-2-30" - ред.) готовий. Запуск повинен був відбутися в грудні цього року. Це було за планом", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що компанія Ілона Маска SpaceX прийняла рішення перенести запуск ракети-носія на січень 2022 року.

"Відповідно супутник полетить, але найближчим часом", - додав глава уряду.

Нагадаємо, в жовтні супутник "Січ-2-30" отримав від Міжнародного союзу електрозв'язку власну орбіту і частоту.

Зазначимо, запуск супутника "Січ-2-30" планувався на грудень 2021 року. На навколоземну орбіту його виведе ракета американської компанії SpaceX.

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