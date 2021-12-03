Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього

Нова "гонка озброєнь" у світі стрімко набирає обертів. Основні її гравці-США, Росія і Китай. Кожен з них практично щомісяця проводить випробування нового озброєння, в тому числі і для Битв в космосі. Хто зараз перемагає в цій "гонці" і де в ній Україна – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Два тижні тому Росія вперше випробувала протисупутникову зброю і знищила ціль на орбіті Землі. Постраждав старий радянський сателіт. Періодично Кремль нагадує світу і про свою наднову гіперзвукову зброю. Її обіцяють поставити на бойове чергування вже наступного року.

Намагається не відставати в цьому напрямку і США, заявляючи про випробування нового типу гіперзвукових ракет. Поки без бойового застосування. Конкурентів обходить на віражі Китай, який непомітно для РФ і США запустив навколо земної кулі новітню ракету з ядерним зарядом. Опоненти Піднебесної лише постфактум дізналися про цей небезпечний маневр.

Таке прискорення "гонки озброєнь" не проходить без наслідків. Наприклад, російське випробування нової протисупутникової ракети поставило під небезпеку Міжнародну космічну станцію (МКС).

Космос під прицілом

Старенький двотонний супутник "Космос1408 "(серія "Целина-Д") – головна листопадова жертва світової "гонки озброєнь". Його розробили і зібрали на дніпропетровському заводі "Південмаш", а запустили в космос в 1982 році. Пропрацювавши належні шість місяців - супутник займався детальною радіотехнічною розвідкою - він, як і майже 130 його радянських родичів, 39 років літав безпорадним шматком металу на навколоземній орбіті.

Але вдень 15 листопада "старий" був вражений прямим попаданням новітньої російської ракети і розлетівся на тисячі осколків по галактиці. Кожен з яких вкрай небезпечний для МКС та інших космічних апаратів, що літають на сусідніх орбітах.

Росія збила ракетою старий супутник у космосі (фото: twitter.com / LZinaslv)

Космонавти станції відразу після вибуху були змушені ховатися у відсіках своїх кораблів, щоб мати можливість екстрено евакуюватися, і скасували плановий вихід у відкритий космос. Державний департамент США назвав таку поведінку Росії "небезпечною і безвідповідальною". У Кремлі ж не просто не визнають провину, а навпаки хваляться запуском.

"Ми дійсно випробували успішно перспективну систему. Вона ювелірно вразила старий супутник. Ніякої загрози для космічної діяльності фрагменти, що утворилися, не представляють", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Військові експерти ставлять під сумнів слова про "безпечність" космічних випробувань. Наприклад, російський авіаконструктор Вадим Лукашевич звернув увагу, що військові могли б випробувати свою зброю і на нижчий і безпечній висоті – 200-250 км. Тоді ніякої загрози стороннім апаратам не було б.

"Вчинок Росії оцінений як безвідповідальний, і з цим не можна не погодитися – це все одно що в ініціативному порядку відновити ядерні випробування, але не на полігоні, а у Воронежі", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Раніше США і Китай вже проводили випробування своїх систем протисупутникової зброї, але Росія до цього року не могла наздогнати своїх конкурентів, пояснив РБК-Україна директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Річ у тому, що в СРСР, а потім і в РФ працювали абсолютно за іншою системою: балістичні ракети і супутники планували знищувати підривом поруч з ними ядерних боєзарядів. Це небезпечно і ризиковано, але легше, ніж кінетичне ураження, коли в ціль необхідно точно потрапити іншим об'єктом, запущеним з землі.

Тепер РФ це зробити вдалося. Очевидно, за допомогою протиракетної системи А-235 ("Нудоль"), що розробляється з 1970-80-х років. Вдале випробування своєї зброї Росія поєднала з ідеологічним порядком денним, впевнений експерт.

"На це успішне випробування наклалися, скажімо так, існуючі системні протиріччя між РФ і США, що стосуються можливого впливу на супутники один одного і наявності варіантів їх знищення різними способами, які обидві сторони вже мають", – зазначив він.

Росія вступила в клуб країн, що мають протисупутникові технології. Зараз в ньому Китай, США, Росія та Індія. Але зробила вона це максимально незграбно, сказав РБК-Україна завідуючий сектором Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олексій Їжак.

РФ ймовірно використовувала для удару по супутнику розробку 70-80-их років (фото: aviator.guru)

Він допускає, що такі деструктивні дії наших сусідів мали на меті привернути увагу Заходу і викликати міжнародний резонанс.

"У будь-якому випадку загальна мета Росії, так само як і Китаю, це домогтися від США рівних переговорів щодо космічної діяльності. І зафіксувати такі домовленості, що нівелюють перевагу США, яку вони вже мають у космосі", - вважає експерт.

Чи несуть дії РФ в космосі загрозу для України? Нагадаємо, в січні наступного року наша країна планує запустити свій перший супутник "Січ-2-30" на орбіту. Він, до речі, як і знищений росіянами "Целіна-Д", створюється в КБ "Південне".

Колишній співробітник цього конструкторського бюро, а нині представник Націнституту стратегічних досліджень Олексій Їжак допускає, що РФ дійсно може в перспективі загрожувати нашим космічним апаратам.

"Така зброя ще тільки розробляється в РФ, але вони показали що в певній перспективі, скажімо так, через 10 років вони отримають можливість збивати супутники, в тому числі і діючі, в тому числі і супутники України", – сказав він.

Небезпечний гіперзвук

Знищення супутників на орбіті – не єдина "розвага" російських силовиків останнім часом. На порядку денному у них "непомітні" ракети, що долають швидкість звуку.

Так, Міністерство оборони РФ 29 листопада показало запуск гіперзвукової ракети "Циркон" з корабля в Білому морі. Як запевняє силове відомство, випробування пройшли успішно, ціль вражена. Наступного року "Циркон" планують поставити на озброєння.

Гіперзвукова зброя, тобто та, яка летить зі швидкістю 6-9 тисяч км/год і може маневрувати в польоті – це улюблена "іграшка" російського президента Путіна з березня 2018 року. Тоді він спробував залякати західний світ, оголосивши про розробку сучасної суперзброї.

Кремль вибудовує систему гіперзвукових ракет (фото: uawire.org)

Росія почала прискореними темпами будувати свою смертоносну тріаду. Тобто гіперзвукові ракети планують запускати з моря (проект "Циркон"), суші (проект "Авангард") і з повітря (проект "Кинджал"). Вони також зможуть нести ядерний заряд.

Головна перевага такої зброї в тому, що теоретично через свою швидкість і непередбачувану траєкторію воно зможе подолати протиракетну оборону противника і вразити ціль на його території. Але, як пояснив виданню військовий експерт Сергій Згурець, ключовим залишається питання керованості такої ракети і точності її попадання.

Навіть Китай, який за даними Financial Times, в серпні цього року запустив з повітря свою гіперзвукову ракету, що облетіла всю Землю, не може похвалитися успішністю випробувань. Ракета істотно відхилилася від точки приземлення.

Відповідно, резюмував Згурець, світові країни швидше за все ще не вирішили проблему точності такої зброї - ключову для її бойового використання.

З огляду на це, Росія, очевидно, використовує переможні реляції про свій гіперзвук скоріше як пропагандистський інструмент, а не як реальне підтвердження технологічного прориву, уточнив він.

"Ми знаходимося в такому періоді, коли, умовно кажучи, потенціал такої зброї зрозумілий, але питання створення реального бойового зразка з гарантованим точним попаданням залишається ще розмитим", – зазначив глава Defense Express.

Випробування американського гіперзвуку теж активізувалися в поточному році. Наприклад, тільки в жовтні було проведено три пуски на острівному космодромі Уоллопс в Атлантичному океані. Деяке зволікання на тлі активності Китаю і Росії в США пояснюють просто - "працюють над точністю ракети"і не планують оснащувати її ядерним зарядом.

За словами представника НІСД Олексія Їжака, в Штатах також ведуться серйозні розробки над удосконаленням системи захисту від гіперзвукових ракет. Він переконаний, що ні про який світовий "ривок" Росії в цьому напрямку говорити не варто.

"Я не бачу особливої переваги Росії. Якщо говорити про протисупутникову зброю, то РФ взагалі відстає, а якщо говорити про гіперзвукову, то там занадто багато міфів", – сказав він.

США сильно просунулися в розробці гіперзвукових ракет (фото: flightglobal.com)

Яка ж роль України в цій "гонці озброєнь"? Незважаючи на теоретично непогану технологічну базу, нашій країні поки що не варто навіть починати розробки наднового озброєння, впевнені експерти. І питання не тільки в значних фінансових вливаннях, необхідних для цього.

Перед воюючою Україною зараз стоять цілком практичні завдання - вдосконалення власної системи ПРО і ППО, а також запуск серійного виготовлення високоточної ракетної зброї.

"Вкладатися в такі авангардні системи (як гіперзвук і космічна зброя, – ред.), які ще невідомо, який результат дадуть, я думаю, для нас недоречно. Хоча і треба дивитися в цей бік і оцінювати ризики", – резюмував експерт Інституту стратегічних досліджень.