Український супутник "Січ" пройшов випробування. Названа дата запуску

Український супутник "Січ-2-30" пройшов випробування і найближчим часом буде відправлений на космодром на мисі Канаверал (штат Флорида, США). Запуск космічного апарату запланований на 10 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Державного космічного агентства України Володимира Тафтая .

За його словами, відправка супутника з Дніпра в США відбудеться найближчими днями. Тафтай зазначив, що під час випробувань всі системи апарату показали відповідність всім вимогам, що пред'являються.

Глава агентства додав, що після прибуття супутника в США будуть проведені роботи з його підготовки до запуску і стикування з ракетою-носієм.

"Запуск супутника намічений на 10 січня 2022 року", - уточнив Тафтай.

Фото: стала відома дата запуску українського супутника "Січ-2-30" (facebook.com/volodymyrtaftay)