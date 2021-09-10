ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Український супутник "Січ 2-30" вже на завершальному етапі. Його планують запустити в грудні

Новость на русском →
Дніпро, П'ятниця 10 вересня 2021 16:27
Український супутник "Січ 2-30" вже на завершальному етапі. Його планують запустити в грудні Фото: супутник "Січ 2-30" вже на завершальному етапі (space.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Конструкторське бюро "Південне" доповіло про стан робіт по щодо забезпечення запуску українського супутника "Січ 2-30". Супутник вже перебуває на завершальному етапі робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КБ "Південне".

Як зазначили в конструкторському бюро, роботи тривають згідно з генеральним графіком.

"Наразі проведено вимірювання магнітних характеристик, завершено електрорадіотехнічні випробування та кваліфікаційні випробування габаритно-динамічного макету космічного апарата з кваліфікаційною моделлю адаптера та макетом системи відокремлення", - розповіли в КБ.

Нагадаємо, запустити український супутник планують в грудні 2021 року. У космос супутник відправлять ракетою компанії SpaceX за 2 млн доларів.

Як писало РБК-Україна, європейська компанія ISILaunch допоможе Україні з запуском супутника "Січ 2-30".

Більше про це - в матеріалі РБК-Україна "Україна в космосі. Що відомо про запуск супутника "Січ" і до чого тут Ілон Маск".

Читайте РБК-Україна в Google News
Запуск ракети в космос КБ Південне Сич
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі