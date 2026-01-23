ua en ru
Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

Пятница 23 января 2026 08:55
Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За прошедшие сутки, 22 января, на фронте произошло 222 боестолкновения. Покровское направление остается самой горячей точкой фронта, где украинские защитники отбили 94 атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По информации Генерального штаба, за прошедшие сутки российские войска нанесли по Украине один ракетный и 85 авиационных ударов. Оккупанты применили одну ракету и сбросили 226 управляемых авиационных бомб.

Также враг использовал для атак 5862 дроны-камикадзе и совершил 3545 обстрелов позиций украинских военных и населенных пунктов, из которых 83 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары управляемыми бомбами подверглись, в частности, Доброполье Донецкой области, а также Святопетровка, Железнодорожное, Верхняя Терса, Рождественка, Шевченковское, Долинка и Воздвижовка в Запорожской области.

В то же время за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения противника и одну его артиллерийскую систему.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиаудара, сбросив пять управляемых бомб и совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Волчанские Хутора, Амбарное и в сторону Избицкого.

Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

На Купянском направлении за сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Синьковка.

Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодязи, Заречное, Ямполь и Ямполовка.

Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

На Славянском направлении, вблизи населенных пунктов Свято-Покровское, Пазено и Северск, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр и в сторону Марково.

Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка.

Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

На Покровском направлении наши защитники остановили 92 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое, Дачное и в сторону Новопавловки.

Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

На Александровскомнаправлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки.

Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

На Гуляйпольском направлении противник 37 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья.

Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку в районе населенного пункта Плавни.

Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

Россия усилила штурмы, более 220 боев за сутки: Генштаб показал карты

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 232 090 военных.

В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1280 военнослужащих.

Также украинские воины обезвредили три танка, три боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, 449 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 140 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

