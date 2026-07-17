По данным СЗРУ, во многих регионах РФ автомобилисты вынуждены круглосуточно стоять в очередях, чтобы заправить всего 10-20 литров бензина. В то же время, российские власти пытаются сдержать кризис с помощью лимитов, талонов, графиков и различных ограничений, однако ситуация остается сложной.

На этом фоне свои услуги активно рекламируют колдуны и эзотерики. За деньги они обещают "заколдовать" автомобиль, чтобы он потреблял меньше горючего. Также россиянам предлагают обряды, чтобы "привлечь" горючее в бак.

Как отмечают в разведке, учитывая цены бензина на черном рынке РФ – от 250 до 500 рублей за литр – подобные услуги для многих россиян выглядят сравнительно доступными.

Так, "отливка воском" для снятия отрицательной энергетики стоит около 1,5 тысячи рублей, установка рунического става – 7 тысяч, а "поиск магических игл" в салоне автомобиля – 9 тысяч рублей.

Кроме того, желающим предлагают приобрести оберег "Медвежья лапка" за 15 тысяч рублей или заказать полноценный магический ритуал с солью и золотым украшением за 16 тысяч рублей.

По словам организаторов таких услуг, обряд якобы способен снизить расход топлива и даже "привлечь" бензин или дизель в топливный бак. В то же время, клиентов предупреждают, что о проведенном ритуале нельзя никому рассказывать, иначе он не сработает.