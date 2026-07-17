В РФ за топливный кризис взялись колдуны и маги: предлагают решение проблемы

Кризис с горючим в России набирает обороты, а вместе с ним растет спрос на нетрадиционные способы "решения" проблемы - колдуны, маги и эзотерики начали активно предлагать водителям разные обряды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Службу внешней разведки".
По данным СЗРУ, во многих регионах РФ автомобилисты вынуждены круглосуточно стоять в очередях, чтобы заправить всего 10-20 литров бензина. В то же время, российские власти пытаются сдержать кризис с помощью лимитов, талонов, графиков и различных ограничений, однако ситуация остается сложной.
На этом фоне свои услуги активно рекламируют колдуны и эзотерики. За деньги они обещают "заколдовать" автомобиль, чтобы он потреблял меньше горючего. Также россиянам предлагают обряды, чтобы "привлечь" горючее в бак.
Как отмечают в разведке, учитывая цены бензина на черном рынке РФ – от 250 до 500 рублей за литр – подобные услуги для многих россиян выглядят сравнительно доступными.
Так, "отливка воском" для снятия отрицательной энергетики стоит около 1,5 тысячи рублей, установка рунического става – 7 тысяч, а "поиск магических игл" в салоне автомобиля – 9 тысяч рублей.
Кроме того, желающим предлагают приобрести оберег "Медвежья лапка" за 15 тысяч рублей или заказать полноценный магический ритуал с солью и золотым украшением за 16 тысяч рублей.
По словам организаторов таких услуг, обряд якобы способен снизить расход топлива и даже "привлечь" бензин или дизель в топливный бак. В то же время, клиентов предупреждают, что о проведенном ритуале нельзя никому рассказывать, иначе он не сработает.
Напомним, что из-за атак украинских дронов Россия столкнулась с углублением топливного кризиса. Дефицит горючего уже привел к новому скачку розничных цен.
Отметим, что недавно глава Кремля Владимир Путин признал, что удары украинских дронов вызвали "определенные проблемы с нефтепродуктами" в РФ. В то же время, он заверил, что ситуацию якобы удается постепенно стабилизировать.