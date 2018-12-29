У РФ оцінили обсяг забороненої до ввезення продукції з України в 510 млн дол. у рік

Ілюстративне фото (УНІАН)

Загальний імпорт товарів з України в РФ у 2017 році склав 4,912 млрд доларів

Обсяг української продукції, який потрапив під введені Російською Федерацією (РФ) додаткові санкції, оцінюється в 2018 році в суму близько 510 млн доларів. Про це заявили в прес-службі Міністерства економічного розвитку РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росPVS.

Як повідомляється, ввезення санкційних товарів з України в Росію за 2018 рік складе, за попередніми оцінками, близько 510 млн доларів.

При цьому, загальний імпорт товарів з України до Росії у 2017 році склав 4,912 млрд доларів.

Нагадаємо, сьогодні уряд Російської Федерації оприлюднив перелік заборонених до ввезення на територію цієї країни товарів з України.

В список заборонених товарів потрапили: пшениця, олія соняшникова, риба, хліб, кондитерські вироби, овочі, фрукти, горіхи та інші їстівні частини рослин, фрукти, соки фруктові, джеми, пиво, вина, спирт етиловий.

Також у переліку знаходяться промислові товари: галька, гравій, щебінь, вапняк, речовини поверхнево-активні органічні (крім мила), плити деревно-стружкові, папір і картон, шпалери, котли парові турбіни на водяній парі та турбіни парові інші (за винятком частин турбін), турбіни газові потужністю не більш як 5000 кВт (за винятком турбін для цивільних повітряних суден), меблі, сівалки, машини для очищення насіння, трактори, причепи та напівпричепи, вали трансмісійні, коробки передач, двигуни та генератори електричні, (крім електрогенераторних установок), трансформатори та інше

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Російської Федерації розширило список українських товарів, заборонених до ввезення на територію цієї країни.

Крім того, 25 грудня уряд Російської Федерації опублікувало розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були введені санкції.