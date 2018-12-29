Россия расширила список запрещенных украинских товаров

Фото: Дмитрий Медведев (kremlin.ru)

Медведев сообщил о новом списке, но пока не уточнил перечень

Правительство Российской Федерации расширило список украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию этой страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию российского премьера Дмитрия Медведева в Twitter.

Медведев сообщил, что соответствующее постановление уже подписано, однако не раскрыл перечень товаров.

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это- ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", - написал он.

Напомним, 25 декабря правительство Российской Федерации опубликовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции. В соответствующем документе российского ведомства появилось 7 новых компаний, а также 245 человек, среди которых политики, бизнесмены и общественные деятели. Всего под санкции РФ подпадают 557 физических лиц и 75 компаний.

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2019 года включительно. С 2016 года под действие санкций попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия и другие позиции.