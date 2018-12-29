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В РФ оценили объем запрещенной к ввозу продукции c Украины в 510 млн долл. в год

Новости » Политика    29.12.2018 - 19:28
В РФ оценили объем запрещенной к ввозу продукции c Украины в 510 млн долл. в год
Иллюстративное фото (УНИАН)

Общий импорт товаров с Украины в РФ в 2017 году составил 4,912 млрд долларов

Объем украинской продукции, подпавшей под введенные Российской Федерацией (РФ) дополнительные санкции, оценивается в 2018 году в сумму около 510 млн долларов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства экономического развития РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, ввоз санкционных товаров из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около 510 млн долларов.

При этом, общий импорт товаров с Украины в Россию в 2017 году составил 4,912 млрд долларов.

Напомним, сегодня правительство Российской Федерации обнародовало перечень запрещенных к ввозу на территорию этой страны товаров из Украины.

В список запрещенных товаров попали: пшеница, масло подсолнечное, рыба, хлеб, кондитерские изделия, овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, фрукты, соки фруктовые, джемы, пиво, вина, спирт этиловый.

Также в перечне находятся промышленные товары: галька, гравий, щебень, известняк, вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла), плиты древесно-стружечные, бумага и картон, обои, котлы паровые, турбины на водяном пару и турбины паровые прочие (за исключением частей турбин), турбины газовые мощностью не более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), мебель, сеялки, машины для очистки семян, тракторы, прицепы и полуприцепы, валы трансмиссионные, коробки передач, двигатели и генераторы электрические, (кроме электрогенераторных установок), трансформаторы и прочее.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Российской Федерации расширило список украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию этой страны.

Кроме того, 25 декабря правительство Российской Федерации опубликовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции

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