Россия запретила ввоз большого перечня товаров из Украины

Иллюстративное фото (УНИАН)

В список попали большинство продовольственных товаров, спирт, а также женские гигиенические прокладки

Правительство Российской Федерации обнародовало перечень запрещенных к ввозу на территорию этой страны товаров из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.

Постановление принято во исполнение указа российского президента Владимира Путина от 22 октября 2018 года.

В список запрещенных товаров попали: пшеница, масло подсолнечное, рыба, хлеб, кондитерские изделия, овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, фрукты, соки фруктовые, джемы, пиво, вина, спирт этиловый.

Также в перечне находятся промышленные товары: галька, гравий, щебень, известняк, вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла), плиты древесно-стружечные, бумага и картон, обои, котлы паровые, турбины на водяном пару и турбины паровые прочие (за исключением частей турбин), турбины газовые мощностью не более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), мебель, сеялки, машины для очистки семян, тракторы, прицепы и полуприцепы, валы трансмиссионные, коробки передач, двигатели и генераторы электрические, (кроме электрогенераторных установок), трансформаторы и прочее.

Также в список попали "Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала" (код ТН ВЭД ЕАЭС 9619 00)

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Российской Федерации расширило список украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию этой страны.

Напомним, 25 декабря правительство Российской Федерации опубликовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции. В соответствующем документе российского ведомства появилось 7 новых компаний, а также 245 человек, среди которых политики, бизнесмены и общественные деятели. Всего под санкции РФ подпадают 557 физических лиц и 75 компаний.