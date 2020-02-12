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У РФ остаточно прирівняли військових кримчан до російських

Новини » Політика     12.02.2020 - 12:53
У РФ остаточно прирівняли військових кримчан до російських
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Колишнім військовослужбовцям ЗСУ доплачуватимуть по 500 російських рублів

Рада Федерації РФ схвалила закон, який прирівнює до російських військовослужбовців кримчан, які раніше перебували на службі у Збройних силах України. Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що схвалено закон, який дозволяє надавати звання ветерана військової служби тим, хто служив в ЗСУ на території Криму і постійно проживав на півострові. До цього вони не могли претендувати на гарантії соціального захисту як у російських військових.

За даними окупаційної адміністрації, в Криму і Севастополі на сьогодні близько тисячі осіб, на яких поширюватиметься даний закон. Доплати за звання ветерана військової служби складуть 500 російських рублів на особу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація знову спрощує отримання громадянства для українців. Зокрема, друге (головне) читання пройшов закон, який дозволяє громадянам України не проходити співбесіду на отримання статусу носія російської мови. Даний статус суттєво спрощує процедуру отримання російського громадянства.

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