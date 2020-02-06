ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держдума РФ прирівняла військових кримчан до російських

Новини » Політика     06.02.2020 - 12:54
Держдума РФ прирівняла військових кримчан до російських
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

На кримчан поширили соціальні гарантії російських військовослужбовців

Державна дума Російської Федерації прийняла закон, який присвоює статус ветерана колишнім військовим Збройних сил України в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що закон дозволяє надавати звання ветерана військової служби тим, хто проходив службу в ЗСУ на території Криму і проживав на півострові до моменту окупації.

До прийняття законів військові, які перейшли на бік Росії, не могли користуватися гарантіями соціального захисту, доступними зі званням ветерана військової служби. Також повідомляється, що в Криму і Севастополі на сьогодні проживає близько тисячі таких громадян.

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що у 2019 році Російська Федерація продовжила кампанію з призову жителів Криму до своєї армії, чим порушує міжнародне право. Також повідомлялося, що в судовому реєстрі є відомості про 25 кримінальних справ за ухилення від призову, відкритих у 2019 році. Ухильників штрафували на суму від 243 до 810 доларів.

Зазначимо, спочатку окупації Криму Росія залучила до своєї армії близько 20 тисяч кримчан.

Росія використовує Україну для випробувальних кібератак
Новини України Російська ФедераціяКримвійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся