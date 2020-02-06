Держдума РФ прирівняла військових кримчан до російських

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На кримчан поширили соціальні гарантії російських військовослужбовців

Державна дума Російської Федерації прийняла закон, який присвоює статус ветерана колишнім військовим Збройних сил України в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що закон дозволяє надавати звання ветерана військової служби тим, хто проходив службу в ЗСУ на території Криму і проживав на півострові до моменту окупації.

До прийняття законів військові, які перейшли на бік Росії, не могли користуватися гарантіями соціального захисту, доступними зі званням ветерана військової служби. Також повідомляється, що в Криму і Севастополі на сьогодні проживає близько тисячі таких громадян.

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що у 2019 році Російська Федерація продовжила кампанію з призову жителів Криму до своєї армії, чим порушує міжнародне право. Також повідомлялося, що в судовому реєстрі є відомості про 25 кримінальних справ за ухилення від призову, відкритих у 2019 році. Ухильників штрафували на суму від 243 до 810 доларів.

Зазначимо, спочатку окупації Криму Росія залучила до своєї армії близько 20 тисяч кримчан.