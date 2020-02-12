ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В РФ окончательно приравняли военных крымчан к российским

Новости » Политика     12.02.2020 - 12:53
В РФ окончательно приравняли военных крымчан к российским
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Бывшим военнослужащим ВСУ будут доплачивать по 500 российских рублей

Совет Федерации РФ одобрил закон, который приравнивает к российским военнослужащим крымчан, которые ранее состояли на службе в Вооруженных силах Украины. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что одобрен закон, который позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто служил в ВСУ на территории Крыма и постоянно проживал на полуострове. До этого они не могли претендовать на гарантии социальной защиты как у российских военных.

По данным оккупационной администрации, в Крыму и Севастополе на сегодня около тысячи человек, на которых будет распространяться данный закон. Доплаты за звание ветерана военной службы составят 500 российских рублей на человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация снова упрощает получение гражданства для украинцев. В частности, второе (главное) чтение прошел закон, который разрешает гражданам Украины не проходить собеседование на получение статуса носителя русского языка. Данный статус существенно упрощает процедуру получения российского гражданства.

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Новости Украины Российская ФедерацияКрымвоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь