Россияне за сегодня более 20 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей

Сегодня, 4 марта, российские военные более 20 раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

Сегодня россияне 27 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей, в частности: 8 "приходов" в районе села Нововасиловка Сумской области;

4 "прихода" в районе села Янжуловка Черниговской области;

15 "приходов" в районе село Студенок Сумской области. По данным командования, все удары, вероятно, были нанесены со 120 мм миномета. "Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сообщили в ОК "Север".