Россияне за сегодня более 20 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей
Фото: россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области (facebook.com mod.mil.rus)
Сегодня, 4 марта, российские военные более 20 раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
Сегодня россияне 27 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей, в частности:
- 8 "приходов" в районе села Нововасиловка Сумской области;
- 4 "прихода" в районе села Янжуловка Черниговской области;
- 15 "приходов" в районе село Студенок Сумской области.
По данным командования, все удары, вероятно, были нанесены со 120 мм миномета.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сообщили в ОК "Север".
Напомним, вчера российские военные из артиллерии обстреляли пограничники Сумской области.
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