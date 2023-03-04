ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне за сегодня более 20 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей

Новина українською →
Сумская область, Суббота 04 марта 2023 19:51
Россияне за сегодня более 20 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей Фото: россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 марта, российские военные более 20 раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

Сегодня россияне 27 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей, в частности:

  • 8 "приходов" в районе села Нововасиловка Сумской области;
  • 4 "прихода" в районе села Янжуловка Черниговской области;
  • 15 "приходов" в районе село Студенок Сумской области.

По данным командования, все удары, вероятно, были нанесены со 120 мм миномета.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сообщили в ОК "Север".

Напомним, вчера российские военные из артиллерии обстреляли пограничники Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумская область Черниговская область Война России против Украины
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным