Оккупанты обстреляли шесть громад в Сумской области: есть разрушения и жертва
В пятницу, 3 марта, российские военные обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате вражеских атак погиб человек, а также были повреждены дома.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы 6 территориальных общин области. Был зафиксирован 121 "прилет" - из минометов, артиллерии, РСЗО, из БПЛА ВАГами, из танка и ПТУР. К сожалению, есть разрушение и жертва", - говорится в сообщении.
- Шалыгинская община: в 09:25 россияне обстреливали предположительно из минометов с. Стариковое - 5 прилетов. В результате обстрела погиб местный житель. В населенном пункте повреждена линия электропередач. А в 15:50 был обстрел из миномета по с. Ходыно - 15 "прилетов". Повреждены 3 жилых дома;
- Эсманская община: в 13:35 с территории РФ совершен обстрел из ствольной артиллерии с. Кучеровка - 8 прилетов. В результате обстрела поврежден частный жилой дом. Также по территории общины враг стрелял из РСЗО - 20 "прилетов" и миномета - еще 20 "прилетов";
- Краснопольская община: с 09:40 вражеский БПЛА выполнил сброс 4-х боеприпасов (типа ВОГ) в разных селах общины. В то же время зафиксирован вражеский обстрел из ПТУР 120 мм (пуск 2-х ракет). Также с территории РФ произведен обстрел из ПТРК;
- Белопольская община: с территории РФ был танковый обстрел - 1 прилет. Также зафиксированы минометные обстрелы - 12 "прилетов", 16 "прилетов" из ствольной артиллерии, 8 "прилетов" из САУ;
- Юнаковская община: зафиксирован обстрел из САУ - 9 "прилетов" и минометный обстрел - 5 "прилетов";
- Глуховская община: в 16:15 россияне били из минометов - 5 "прилетов".
Напомним, что в пятницу, 3 марта, российские военные из артиллерии обстреляли пограничные Сумской области.
В четверг, 2 марта, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Всего было зафиксировано 177 "прилетов".
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