Оккупанты обстреляли шесть громад в Сумской области: есть разрушения и жертва

Фото: Оккупанты обстреляли шесть общин в Сумской области (GettyImages)

В пятницу, 3 марта, российские военные обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате вражеских атак погиб человек, а также были повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.