РФ обстреляла Константиновку "Смерчами", артиллерией и дронами: есть жертвы и раненые

Армия РФ в воскресенье, 21 сентября, атаковали Константиновку Донецкой области из артиллерии, РСЗО и дронами. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Константиновской ГВА Сергея Горбунова в Facebook.

Утром оккупанты обстреляли город из ствольной артиллерии и атаковали FPV-дроном. По словам главы МВА, погиб человек, еще один человек был травмирован во время движения в автомобиле в результате удара беспилотника.

В результате артиллерийского обстрела пострадали еще двое жителей Константиновки. Они обратились в больницу в городе Дружковка.

Позже Горбунов сообщил, что россияне обстреляли Константиновку из реактивных систем залпового огня "Смерч". Также осуществлен авиаудар управляемой авиабомбой ФАБ-250 с УМПК. Из-за атаки есть значительные повреждения в городе.

Кроме этого, враг открыл огонь из ствольной артиллерии по жилым кварталам города. В результате обстрела погиб один человек.

Фото: РФ обстреляла Константиновку 21 сентября (facebook.com/sergij.gorbunov)