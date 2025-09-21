ua en ru
РФ обстреляла Константиновку "Смерчами", артиллерией и дронами: есть жертвы и раненые

Константиновка, Воскресенье 21 сентября 2025 15:00
РФ обстреляла Константиновку "Смерчами", артиллерией и дронами: есть жертвы и раненые Фото: РФ обстреляла Константиновку 21 сентября (facebook.com/sergij.gorbunov)
Автор: Наталья Юрченко

Армия РФ в воскресенье, 21 сентября, атаковали Константиновку Донецкой области из артиллерии, РСЗО и дронами. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Константиновской ГВА Сергея Горбунова в Facebook.

Утром оккупанты обстреляли город из ствольной артиллерии и атаковали FPV-дроном. По словам главы МВА, погиб человек, еще один человек был травмирован во время движения в автомобиле в результате удара беспилотника.

В результате артиллерийского обстрела пострадали еще двое жителей Константиновки. Они обратились в больницу в городе Дружковка.

Позже Горбунов сообщил, что россияне обстреляли Константиновку из реактивных систем залпового огня "Смерч". Также осуществлен авиаудар управляемой авиабомбой ФАБ-250 с УМПК. Из-за атаки есть значительные повреждения в городе.

Кроме этого, враг открыл огонь из ствольной артиллерии по жилым кварталам города. В результате обстрела погиб один человек.

Фото: РФ обстреляла Константиновку 21 сентября (facebook.com/sergij.gorbunov)

Обстрелы Украины

В ночь на 21 сентября россияне выпустили по Украине 54 дрона, из которых около 30 - это "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 33 дрона. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 8 локациях.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, РФ за неделю выпустила по Украине 1500 ударных дронов, 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет различных типов.

Мэр Нежина заявил, что захватчики применили новый вид атаки - сбросили неизвестные взрывчатые вещества.

