Новый вид атаки. Оккупанты сбросили на Нежин неизвестные взрывчатые вещества, - мэр

Российские захватчики сбросили неизвестные взрывчатые вещества на Нежин Черниговской области. Это новый вид атаки, который применили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Нежина Александра Кодолу, которого цитирует "Суспільне".

"Это новый вид атаки, до этого такого россияне не применяли. Пока специалисты разбираются, что это были за взрывчатые вещества. К счастью, ни один человек не получил ранений и ни одна машина не повреждена", - отметил Кодола.

По его словам, 19 сентября на одну из центральных улиц города оккупанты сбросили с дронов неизвестные взрывчатые вещества.

Удары по Нежину

В течение 14-15 сентября Нежин подвергся самой большой атаке за время полномасштабной войны. Воздушная тревога в Нежинской общине непрерывно продолжалась в целом более 16 часов. Оккупанты запустили десятки дронов, были попадания.

По словам мэра города, войска РФ попали по нескольким объектам критической инфраструктуры. По одному предприятию было двойное поражение, из-за чего в некоторых районах Нежина временно не было энерго- и водоснабжения.

Также в ночь на 21 сентября россияне обстреляли спасателей в Нежинском районе, которые тушили пожар после атаки дронов.