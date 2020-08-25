У РФ назвали причину скасування зустрічі радників "нормандської четвірки"

Запланована на 28 серпня зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" скасовано через розбіжності. Сторони не можуть погодити проекти підсумкових документів.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

За словами джерела, зустріч скасовано у зв'язку з тим, що сторони не погодили проекти підсумкових документів або мають розбіжності. Інших подробиць поки не наводиться.

Відзначимо, до цього інформацію про скасування зустрічі підтвердили джерела РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак готується до поїздки в Париж для участі в цій зустрічі, яка мала стати фінальною перед самітом лідерів України, Росії, Німеччини та Франції в Берліні.

До цього міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав умови для зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" у вересні.

За його словами, якщо вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді з'явиться можливість обговорити й політичні питання, серед яких "формула Штайнмайєра", проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.