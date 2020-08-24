Маас назвав умови для зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" у вересні

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Зустріч буде залежати від реалізації домовленостей паризького саміту

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав умови для зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у вересні. Для цього необхідно реалізувати рішення, досягнуті на нормандській зустрічі в Парижі.

Про це сказав Маас під час спільної пре-конференції з главою українського МЗС під час візиту до Києва, передає кореспондент РБК-Україна.

"Для того, щоб ми зустрілися в нормандської форматі у вересні на рівні міністрів закордонних справ, нам треба говорити, яким чином реалізуються рішення, досягнуті в Парижі. Це стосується і перемир'я, і облаштування додаткових пунктів переходів. Ми домовилися про багатьох проектах, які необхідно реалізовувати. Є також ряд економічних і соціальних тем", - сказав Маас.

Він додав, що якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити та політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.

"Ці речі повинні обговорюватися в нормандському форматі", - зазначив Маас.

Нагадаємо, 28 серпня має відбутися зустріч радників "нормандської четвірки", при цьому в Україні вважають, що є всі передумови для проведення зустрічі в повному складі з представником Росії.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що доля нормандської зустрічі залежить від Росії.