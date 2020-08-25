В РФ назвали причину отмены встречи советников "нормандской четверки"

Запланированная на 28 августа встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" отменена из-за разногласий. Стороны не могут согласовать проекты итоговых документов.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По словам источника, встреча отменена в связи с тем, что стороны не согласовали проекты итоговых документов или имеют разногласия. Других подробностей пока не приводится.

Отметим, до этого информацию об отмене встречи подтвердили источники РБК-Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак готовится к поездке в Париж для участия в этой встрече, которая должны была стать финальной перед саммитом лидеров Украины, России, Германии и Франции в Берлине.

До этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал условия для встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в сентябре.

По его словам, если удастся реализовать прошлые договоренности, тогда появится возможность обсудить и политические вопросы, среди которых "формула Штайнмайера", проведение выборов на Донбассе и каким образом пройдет передача полномочий на границе.