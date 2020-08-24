Єрмак поїде на зустріч радників "нормандської четвірки", - Кравчук

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Зараз Єрмак готується до поїздки

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак братиме участь у зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Зараз Єрмак готується до поїздки в Париж.

Про це розповів голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кравчука, Єрмак в ролі радника президента з політичних питань поїде в Париж для того, щоб підготувати майбутню зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії у Берліні.

"Я думаю, що ті кроки, які ми зробили за останній час, щодо розв'язання питань "дороги до миру". Я думаю, що це непоганий такий доробок і важливе досягнення для Єрмака, який може приїхати у Париж і сказати, що Україна робить все для миру", - заявив він.

Нагадаємо, зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться цього тижня у Парижі; дату зустрічі підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі планується у вересні; у Німеччині назвали умову для її проведення.