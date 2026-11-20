"Даже поиск формулы квазичленства в НАТО для Киева и поиски какого-то, в кавычках, креативного решения в этой сфере - это неприемлемый для нас вариант. Мы обсуждаем гарантии безопасности, прежде всего, в контексте обеспечения безопасности нашей собственной страны, и именно об этом идет речь", - сказал Рябков.

По словам замглавы МИД России, в рамках переговоров Россия хочет признать, что Украина не станет членом НАТО.

"Когда это произойдет, я думаю, вопрос о гарантиях безопасности так или иначе может быть обсужден. И не опережая никаких решений в этой сфере, подчеркну, что мы не закрываемся от диалога, но не от диалога о вступлении Украины в НАТО. Еще раз это абсолютно неприемлемый вариант", - заявил он.