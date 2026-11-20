"Навіть пошук формули квазічленства в НАТО для Києва та пошуки якогось, у лапках, креативного рішення в цій сфері - це неприйнятний для нас варіант. Ми обговорюємо гарантії безпеки насамперед у контексті забезпечення безпеки нашої власної країни, і саме про це йдеться", - сказав Рябков.

За словами заступника глави МЗС Росії, в рамках переговорів Росія хоче визнання того, що Україна не стане членом НАТО.

"Коли це станеться, я думаю, питання про гарантії безпеки так чи інакше може бути обговорене. І не випереджаючи жодних рішень у цій сфері, підкреслю, що ми не закриваємося від діалогу, але не від діалогу про вступ України до НАТО. Ще раз, це абсолютно неприйнятний варіант", - заявив він.