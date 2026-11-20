Будь-які форми "квазічленства" України в НАТО в рамках гарантій безпеки є "неприйнятними" для Росії.
Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "Интерфакс".
"Навіть пошук формули квазічленства в НАТО для Києва та пошуки якогось, у лапках, креативного рішення в цій сфері - це неприйнятний для нас варіант. Ми обговорюємо гарантії безпеки насамперед у контексті забезпечення безпеки нашої власної країни, і саме про це йдеться", - сказав Рябков.
За словами заступника глави МЗС Росії, в рамках переговорів Росія хоче визнання того, що Україна не стане членом НАТО.
"Коли це станеться, я думаю, питання про гарантії безпеки так чи інакше може бути обговорене. І не випереджаючи жодних рішень у цій сфері, підкреслю, що ми не закриваємося від діалогу, але не від діалогу про вступ України до НАТО. Ще раз, це абсолютно неприйнятний варіант", - заявив він.
Нагадаємо, 14-15 листопада в Берліні відбувся новий раунд переговори України, США та Європи щодо мирного плану. Сторони обговорювали багато питань, включно з найскладнішими - території та гарантії безпеки.
За інформацією WSJ, США пропонують Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки на кшталт 5-ї статті НАТО, але без формального членства України в Альянсі.
Джерела кажуть, що Вашингтон обіцяє захист від будь-якої агресії, намагаючись "вийти з глухого кута" в переговорах.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на 5 документів, частина з яких про гарантії безпеки, і їх проголосують у Конгресі США. За словами Зеленського, така домовленість уже є.
Водночас Європа також представила свій план гарантій безпеки для України. Він включає 6 ключових пунктів, які стосуються військової підтримки, механізму контролю припинення вогню, юридично зобов'язуючих гарантій безпеки і багато іншого.