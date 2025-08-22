РФ намеренно атаковала завод американской компании в Мукачево: ISW раскрыл цель
РФ нанесла ракетный удар по американскому заводу Flex в Мукачево 21 августа, вероятно, чтобы помешать Соединенным Штатам и европейским союзникам инвестировать в украинский бизнес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что Россия вероятно нанесла удар по этому предприятию "чтобы помешать США и европейским союзникам инвестировать в Украину или открывать бизнес в Украине".
ISW отмечает, что подготовка к удару длилась несколько недель.
"Россия, вероятно, готовилась к этому удару в течение нескольких недель, накапливая беспилотники и ракеты на фоне текущих американо-российских переговоров и саммита на Аляске 15 августа", - говорится в статье.
В канун саммита РФ проводила меньшие по масштабу атаки, чтобы позиционировать себя как добросовестного переговорщика, одновременно накапливая боеприпасы для массированных ударов после встречи.
Как известно, ракета попала в завод американской компании Flex, вызвав масштабный пожар и ранив по меньшей мере 19 работников. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "Flex - это гражданское предприятие США, которое производит товары для дома, такие как кофеварки".
Обстрел Мукачево
Во время ночной атаки на Украину 21 августа две российские ракеты попали в Мукачево - районный центр в Закарпатской области, что в 35 км от венгерской границы.
В городе прогремело два мощных взрыва. По имеющимся данным, погибших нет, однако в больницах области находится 11 раненых, а всего пострадали 23 человека.
В результате удара Россия разрушила американский завод электроники Flex, который является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком города, где работает почти 3 тысячи человек.
Впоследствии премьер-министр Украины Юлии Свириденко отреагировала на удар по заводу в Мукачево. По ее словам, таким образом Россия решила "освободить" Украину от кофемашин.
Сегодня стало известно, что спасатели уже вторые сутки ликвидируют масштабный пожар, возникший после российского обстрела 21 августа.