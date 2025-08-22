ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)

Мукачево, Пятница 22 августа 2025 08:44
UA EN RU
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео) Фото: спасатели вторые сутки ликвидируют последствия российского удара (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Мукачево спасатели уже вторые сутки ликвидируют масштабный пожар, возникший после российского обстрела 21 августа. В результате атаки пострадал 21 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как сообщили спасатели, по состоянию на 07:40 продолжается ликвидация пожара в Мукачево, возникшего в результате российского обстрела 21 августа.

"К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники. Также работают 2 пожарных поезда "Укрзализныци", - добавили в службе.

Как сообщается сотрудниками ГСЧС, в результате происшествия пострадал 21 человек.

Обстрел Мукачево

Напомним, что вчера в течение ночи российские войска нанесли удар по Мукачево Закарпатской области.

Среди пораженных объектов - завод "Флекстроникс" американской компании Flex International, одного из мировых лидеров в контрактном производстве электроники.

В Центре противодействия информации отметили, что военного смысла в этих атаках нет, это лишь попытка запугать людей и затянуть войну.

В то же время по состоянию на вечер 21 августа количество пострадавших в результате российского удара по заводу американской компании Flex в Мукачево возросло до 23 человек.

Заметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал российскую ракетную атаку на Мукачево 21 августа. Однако Орбан "забыл" осудить тот факт, что атака была именно российская.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мукачево Война России против Украины
Новости
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"