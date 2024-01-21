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РФ наступает от Купянска до Нью-Йорка. Какая ситуация на фронте с начала января

Украина, Воскресенье 21 января 2024 10:17
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РФ наступает от Купянска до Нью-Йорка. Какая ситуация на фронте с начала января Фото: какая ситуация на фронте в Украине с начала января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты не оставили планов наступать на фронте в Украине - на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. Враг пытается атаковать от Купянска Харьковской области до Нью-Йорка Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"Враг от своих намерений наступать не отказался. Продолжает активное наступление, активные наступательные действия по всей полосе оперативной группировки войск "Хортица" - от Купянска до Нью-Йорка. Пытается атаковать, пытается продвигаться, бросает свежие силы, не принимает во внимание потери, даже человеческие", - рассказал он.

Потери врага

Как отметил спикер, только с начала этого месяца по состоянию на 20 января на этом участке фронта было уничтожено 120 вражеских танков, 218 ББМ и 188 орудий и минометов разных калибров.

"С 1 по 20 января всего 7055 было убито или ранено в полосе ответственности "Хортица", - добавил Фитьо.

Захват РФ Крахмального

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные снимки, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска захватили Крахмальное (20 км северо-западнее Сватового).

В ВСУ назвали эту ситуацию временной, поскольку этот населенный пункт уже был оккупирован и уволен ВСУ раньше. В Сухопутных войсках объяснили, что - это очередная "пирровая победа" российских пропагандистов. Детальнее – в материале.

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