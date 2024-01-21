РФ наступає від Куп’янська до Нью-Йорка. Яка ситуація на фронті з початку січня

Окупанти не залишили планів наступати на фронті в Україні - на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямах. Ворог намагається атакувати від Куп'янська Харківської області до Нью-Йорка Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

"Ворог від своїх намірів наступати не відмовився. Продовжує активний наступ, активні наступальні дії по всій смузі оперативного угрупування військ "Хортиця" - від Куп’янська аж до Нью-Йорка. Намагається атакувати, намагається просуватися, кидає свіжі сили, не зважає на втрати, навіть на людські", - розповів він..

Втрати ворога

Як зазначив спікер, лише з початку цього місяця станом на 20 січня на цій ділянці фронту було знищено 120 ворожих танків, 218 ББМ та 188 гармат і мінометів різних калібрів.

"З 1 по 20 січня загалом 7055 було вбито чи поранено в смузі відповідальності "Хортиця", - додав Фітьо.

Захоплення РФ Крохмального

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські війська нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Геолокаційні знімки, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська захопили Крохмальне Харківської області (20 км на північний захід від Сватового).

В ЗСУ назвали цю ситуацію тимчасовою, оскільки цей населений пункт вже був окупований та звільнений ЗСУ раніше. У Сухопутних військах пояснили, що - це чергова "піррова перемога" російських пропагандистів. Детальніше - в матеріалі.