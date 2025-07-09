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Бундесвер под ударом кибератак: в Германии фиксируют российский след

Среда 09 июля 2025 10:37
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Бундесвер под ударом кибератак: в Германии фиксируют российский след Фото: Бундесвер страдает от масштабных цифровых угроз со стороны России (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Кибератаки на немецкие вооруженные силы - Бундесвер происходят почти ежедневно. Хотя пока серьезных потерь удается избежать благодаря современным техническим средствам и квалифицированным специалистам, угроза растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Особенно тревожными стали два инцидента в июне, о которых сообщили немецкие медиа WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

В середине месяца пострадала компания из Гессена, которая обеспечивает спутниковую связь для Бундесвера.

Из-за атаки вредоносного программного обеспечения-вымогателя угроза утечки секретной информации была реальна.

Предварительно считается, что оперативный трафик и внутренние сети Министерства обороны не пострадали. Расследование ведут уголовные полиции Гессена и Северного Рейна-Вестфалии.

Еще один инцидент коснулся инженерной фирмы в Нижней Саксонии, которая работает над проектами для Оперативного командования Бундесвера.

Компания имеет доступ к засекреченным документам, в частности "Оперативному плану Германии", регламентирующему оборону страны в случае войны. Хакеры, вероятно, связаны с российскими киберпреступниками.

Киберугрозы со стороны РФ

Немецкие службы безопасности фиксируют усиление сотрудничества между криминальными хакерами и "хактивистами", подконтрольными российским спецслужбам.

Этот симбиоз позволяет эффективнее вести кибершпионаж, в частности в стратегических сферах: критической инфраструктуре, обороне, научных учреждениях и политических организациях.

С начала войны России против Украины в 2022 году количество масштабных кибератак на западные системы возросло. Часто применяются DDoS-атаки, фишинг и вредоносное программное обеспечение, направленное на похищение данных и саботаж.

Цифровой фронт становится ключевым в гибридной войне, о чем неоднократно заявляли представители немецких властей, включая канцлера Фридриха Мерца.

Нацбезопасность в киберпространстве обеспечивается Центром кибербезопасности Бундесвера, созданным в 2017 году, а также Федеральным управлением военной контрразведки.

Они постоянно противостоят новым угрозам и расследуют инциденты. В то же время официальное доказательство причастности России сложно из-за тщательного сокрытия следов в цифровом пространстве.

Нынешние события еще раз подчеркивают, что война в киберпространстве - это не просто криминальные атаки, а сложная гибридная угроза, тесно связанная с реальными боевыми действиями.

Хакерские атаки РФ

Ранее в этом месяце стало известно, что Евросоюз может создать новое независимое агентство для противодействия российской дезинформации и вмешательству в выборы.

Как заявил шведский депутат Европарламента Томас Тобе, это должен быть независимый центр для быстрого реагирования на информационные атаки Кремля.

В то же время, сайт РБК-Украина продолжают атаковать хакеры. По состоянию на 3 июля были признаки российского следа.

Кроме того, в прошлом году в польском издании РАР дважды была опубликована новость о якобы начале проведения "частичной мобилизации для отправки войск в Украину".

СМИ и власти страны заявили, что это была кибератака со стороны России.

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