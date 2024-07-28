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Разведка Чехии считает Россию, Китай и Иран угрозами для Европы

Прага, Воскресенье 28 июля 2024 10:32
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Разведка Чехии считает Россию, Китай и Иран угрозами для Европы Фото: в Чехии считают Россию, Китай и Иран угрозами для Европы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Разведка Чехии убеждена, что Россия Китай и Иран представляют угрозу безопасности Европы. Также разведчики считают, что мир балансирует на грани глобального конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михала Куделка в интервью ČTK.

Он отметил, что мир кипит и опасно двигается на грани глобального столкновения.

Среди текущих угроз для Европы глава контрразведки Чехии назвал угрозу со стороны российского империализма, диверсии и разведывательных операций России, Китая и Ирана.

По его словам, среди угроз также пропаганда, миграция, угроза исламского терроризма, в том числе рост правого экстремизма, незаконная торговля оружием, кибератаки или злоупотребление искусственным интеллектом.

Возможна ли война НАТО с Россией

Большинство союзников НАТО считают, что в ближайшие годы маловероятна война РФ со странами Альянса. Однако такая возможность не исключается.

Так, в Эстонии отмечают, что Россия готовится к новой войне. По мнению эстонских разведчиков, конфликт может произойти в течение 10 лет и предполагает, что это может быть конфликт между НАТО и РФ.

Ранее министр обороны Германии допустил, что Россия может напасть на страны НАТО до 2029 года.

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